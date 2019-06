Caldo: Unareti, oggi record assoluto consumi energia a Milano (2) (2)

(AdnKronos) - Per risolvere i problemi, spiega, "ha messo in campo circa il doppio delle squadre di pronto intervento, rispetto alle regolari condizioni di servizio". E "sono state istituite squadre che possono eseguire interventi indistintamente sia sulle reti elettriche che gas". Unareti ricorda gli accorgimenti per evitare le interruzioni di servizio e attenuare il carico sulla rete elettrica cittadina: "Utilizzare, per quanto possibile, gli elettrodomestici più energivori (lavatrici, lavastoviglie) con programmi a basse temperature e basso consumo, ma soprattutto prediligere l’utilizzo durante le ore notturne quando è minore la richiesta di elettricità. È opportuno impostare gli impianti di climatizzazione a temperature non inferiori ai 25 gradi, con il sistema di deumidificazione attivato".

Nell’ultimo triennio, Unareti "ha raddoppiato gli investimenti nella rete elettrica di distribuzione: sono stati sostituiti l’80% dei giunti previsti dal piano di sostituzione straordinario e realizzate le due nuove cabine primarie Rogoredo e Benedetto Marcello". In programma anche altri investimenti, " con l’obiettivo di avere un impianto di distribuzione cittadino in grado di fronteggiare la crescita dei consumi dovuta alle condizioni meteo".