Alitalia: Ronzulli (FI), 'Conte si sveglia dopo un anno di letargo'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - “Dopo un anno di stallo nelle trattative su Alitalia, il premier Giuseppe Conte si sveglia dal letargo e annuncia l’intenzione di prendere in mano il dossier. Ebbene: alla buon’ora!”. Lo afferma la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“Vista e considerata la perdita in borsa del titolo di Atlantia dopo le avventate dichiarazioni di Di Maio – aggiunge Ronzulli - esorto il premier a spiegare al suo vicepremier il concetto di opportunità politica. Le parole di un ministro dello sviluppo economico e del lavoro, nei confronti di una società quotata in borsa come Atlantia, hanno una inevitabile ricaduta nelle quotazioni, che si traducono di riflesso in un rischio effettivo per i lavoratori che in essa operano. Un’altra dimostrazione di inadeguatezza di questo governo a traino M5S”, concldue Ronzulli.