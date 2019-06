Tlc: Moody's, accordo Wind Tre e Fastweb su 5G negativo per altre telco

Milano, 27 giu. (AdnKronos) - L'accordo tra Wind Tre e Fastweb per l'implementazione di una rete 5G nazionale "è positivo" per entrambe le società secondo Moody's, che mette in guardia, però, le altre telco italiane, visto che Fastweb si rafforzerà nel mobile, aumentando la concorrenza nel Paese.

In un report, l'agenzia di rating spiega perché Wind Tre e Fastweb avranno benefici sicuri dall'accordo, che punta a coprire in fibra ottica il 90% dell'Italia entro il 2026. "Saranno entrambe meglio posizionate per competere nei segmenti retail e business grazie a una qualità più elevata e ad una proposta più convergente".