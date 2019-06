Minori: Bernini, 'serve inchiesta parlamentare'

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "E’ un quadro agghiacciante quello che emerge dall’inchiesta 'Angeli e demoni', che speriamo non sia solo il primo capitolo di un sistema articolato e diffuso: strappare bambini alle proprie famiglie per collocarli in affido retribuito presso amici e conoscenti è un crimine odioso, aggravato dalla circostanza che a metterlo in atto sarebbe stata la rete di servizi sociali che quei minori avrebbe il compito istituzionale di tutelare". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo Fi al Senato.

"Aspettiamo di conoscere gli sviluppi dell’inchiesta, perché quello che sta emergendo -aggiunge- è sconvolgente: se davvero si fosse ricorsi a lavaggi del cervello attraverso impulsi elettrici per condizionare i bambini, saremmo di fronte a un orrore da lager. Chiedo fin da ora l’avvio di un’inchiesta parlamentare".