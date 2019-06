Ford: taglierà 12.000 posti di lavoro in Europa entro fine 2020

Colonia, 27 giu. (AdnKronos/Dpa) - Il gruppo automobilistico statunitense taglierà 12 mila posti di lavoro in Europa entro la fine del 2020. Così il gruppo che annuncia la chiusura di sei impianti su 18 entro il 2020 in Europa. Questi tagli riguarderanno in particolare la Russia, la Francia, il Regno Unito, la Slovacchia e la Germania.