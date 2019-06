Erg: acquista pipeline progetti eolici in Germania

Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Erg ha perfezionato con Windwärts Energie GmbH l’acquisizione di una pipeline di progetti eolici in Germania con una capacità complessiva di 224 MW. Il prezzo totale concordato in termini di 'Enterprise Value' è di circa 4 milioni di euro.

Windwarts è pioniere nel settore delle rinnovabili in Germania: la pipeline é composta da tredici progetti in diverse fasi di sviluppo, quattro dei quali, in fase più avanzata, sono considerati dai Regional Plan. I progetti sono situati nella Germania del nord, precisamente in Lower Saxony e Schlewig-Holstein, in aree particolarmente ventose e presentano una producibilità stimata media superiore alle 3mila ore equivalenti.

"Questa operazione, che segue l’entrata in esercizio del parco eolico Linda, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita organica e di consolidamento di Erg nel principale mercato eolico europeo, il terzo nel mondo, in qualità di operatore industriale attivo oltre che nella gestione degli asset, anche nello sviluppo e nella costruzione", osserva.