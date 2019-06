Energia: Arera, dal primo luglio al via 'Portale Consumi' luce e gas (2)

(AdnKronos) - Con la delibera 270/2019/R/com, con cui l’Arera ha affidato, una volta acquisito il parere favorevole da parte del Garante per la protezione dei dati personali come indicato dalla legge, la realizzazione del Portale all’Acquirente Unico, gestore del Sii, si prevede una costante evoluzione dello strumento, per consentire di ampliare le funzionalità in una fase subito successiva.

In particolare, è prevista la creazione di una stretta sinergia tra il Portale Consumi e il ‘Portale Offerte’, comparatore già attivo, per aiutare il cliente a ricercare l’offerta più adatta al proprio stile di consumo, attingendo ai propri dati storici reali di fornitura elettrica e gas presenti nel SII, in alternativa all’inserimento manuale della stima dei propri consumi annui. Per informazioni sul Portale Consumi sarà possibile contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde gratuito 800 166 654.