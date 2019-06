Conti pubblici: Conte, 'a G20 lavorerò per portare buon risultato a casa'

Osaka, 27 giu. (AdnKronos) - (di Massimo Germinario) - Il G20 che si apre domani a Osaka "sarà anche l’occasione per parlare della procedura di infrazione e cerare di portare a casa un buon risultato". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa al suo arrivo in Giappone, in un viaggio nel quale è affiancato da ministro dell’Economia Tria, con il quale, ricorda, "c’è sinergia e pieno coordinamento".

Quanto all’assestamento di bilancio, aggiunge il premier, "si farà lunedì perché abbiamo convenuto che fosse meglio così visto che c’è una trattativa in corso. Fermo restando che lo facciamo per conto nostro" e non per imposizione di Bruxelles .

L’assestamento, sottolinea, "è bene chiuderlo dopo questo passaggio" internazionale : "Faremo anche la rendicontazione - conclude - visto che abbiamo anche acquisito il pronunciamento della Corte dei Conti".