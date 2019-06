Confindustria: "Su termovalorizzatori scontro ideologico"

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Il dibattito che si è aperto nel Paese sui termovalorizzatori è ideologico. Si contrappongono due posizioni che non hanno, nessuna delle due, molta sostanza: da un lato non credo che servirà un termovalorizzatore per ogni provincia, dall'altro non credo nemmeno che i termovalorizzatori siano 'la cabina telefonica degli anni 2000'". Così all'AdnKronos Andrea Bianchi, direttore politiche industriali di Confindustria, a margine di 'Circular Eni Networking Day', oggi a Roma.

"C'è bisogno di un piano nazionale che riconosca il recupero energetico come uno degli elementi dell'economia circolare - continua Bianchi - va fatta una pianificazione che, al di là dei pregiudizi, consenta al Paese di dotarsi di una capacità di recupero energetico funzionale allo sviluppo dell'economia circolare".