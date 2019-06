Caldo: Padova, temperature elevate bloccano il tram

Padova, 27 giu. (AdnKronos) - Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri che dei conducenti non è quindi possibile effettuare il servizio. Le corse sono comunque garantite con un servizio sostitutivo di bus.

Domani mattina il servizio tramviario sarà svolto regolarmente. Nel pomeriggio potrebbe essere limitato alla sola tratta Sud e sostituito con bus sulla tratta Nord. Informazioni aggiornate saranno consultabili sul sito e sull’app di Busitalia Veneto e del Comune di Padova.

Questa problematica dovrà e potrà essere risolta di concerto con il costruttore, attraverso l’adeguamento degli impianti non più adatti alle condizioni climatiche attuali, spiega Busitalia.