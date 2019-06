Caldo: Coldiretti Padova, danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta (2)

(AdnKronos) - "L’intervento con irrigazione di soccorso è importante – continua Bressan - soprattutto per far sopravvivere le piantine piccole che non avendo radici sviluppate non riescono a raggiungere lo strato umido del terreno poiché lo sbalzo improvviso della temperatura tende a formare una crosta in superficie. Nell’Alta Padovana anche gli animali nelle stalle soffrono il caldo: le vacche ad esempio producono meno latte mentre aumenta il fabbisogno di acqua per gli abbeveratoi. Diminuisce anche la produzione di uova fresche. La sofferenza e le difficoltà saranno maggiori se il caldo avrà la meglio ancora per diversi giorni. Non resta che augurarci pertanto un progressivo ritorno ai valori medi della stagione”.

L’assemblea annuale di Coldiretti Padova ha preso spunto dall’attualità per entrare nel merito delle valutazioni sull’attività svolte dalla prima organizzazione agricola padovana, con oltre la metà della rappresentanza del settore.

“Stiamo vivendo una stagione in cui gli agricoltori sono sempre più protagonisti della filiera agroalimentare, - aggiunge Bressan - per valorizzare da una parte le tipicità dei nostri prodotti e dall’altra per tutelare il reddito delle nostre imprese. Per arrivare a questo siamo impegnati a costruire un sistema che accorci e renda più razionale la filiera, in modo da contenere gli aumenti dei prezzi al consumo ma anche di riconoscere il giusto prezzo a chi produce".