Agricoltura: Corrao (M5S), 'stop aste a doppio ribasso vittoria made in Italy'

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "L’approvazione della proposta di legge che prevede il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari è una grande vittoria per le decine di migliaia di braccianti, agricoltori e altri attori della filiera agricola". Così, in una nota, l'eurodeputato del M5S Ignazio Corrao che sottolinea come si sia trattato di "un vero e proprio gioco di squadra targato M5S, se - aggiunge - consideriamo che grazie a un mio emendamento il parlamento europeo aveva espresso la propria posizione sulla doppia asta a doppio ribasso". Posizione poi "calmierata nel testo della direttiva del 17 aprile 2019 a seguito dei negoziati con la Commissione e il Consiglio".

"Siamo riusciti ad approvare una legislazione di vitale importanza per il nostro settore agroalimentare e la proposta di legge in esame è perfettamente in linea con la normativa europea che mira a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali posti in essere dalla grande distribuzione - aggiunge - Le lobby della grande distribuzione erano riuscite ad annacquare, in fase di trilogo, la posizione del parlamento europeo e l’emendamento sulle aste a doppio ribasso, ma siamo comunque riusciti a rappresentare degnamente braccianti, agricoltori e produttori della filiera agroalimentare. Questo traguardo appartiene a tutte le vittime del caporalato e agli agricoltori e produttori agroalimentari italiani che hanno subito la prepotenza della gdo e del disinteresse istituzionale".