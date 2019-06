Accordi Ibm-Tim-Cdp-Fincantieri su Hybrid Cloud, Ai e Blockchain

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Ibm accelera la trasformazione digitale delle aziende top italiane con Hybrid Cloud, Intelligenza Artificiale e Blockchain. Il colosso informatico ha infatti annunciato di avere chiuso nuovi accordi con Tim, Wind Tre, Enel X, Fincantieri, Gruppo 24 Ore e Mondadori Store che stanno utilizzando i servizi e le tecnologie di Ibm "per una reinvenzione digitale che ha come protagonista l’intelligenza artificiale".

Le aziende "hanno l’obiettivo di mettere a frutto il potenziale di ogni modello di business per un’evoluzione cognitiva" sottolinea Ibm. Per quanto riguarda la tecnologia blockchain, Ibm riferisce che Cassa Depositi e Prestiti ha appena firmato con l'azienda informatica "un memorandum d'intesa con l’obiettivo di realizzare uno studio sull'impatto e le potenziali applicazioni nel settore finanziario".

Secondo un recente studio dell’Institute for Business Value di Ibm, condotto in collaborazione con Oxford Economics, i vertici aziendali guardano dunque con crescente interesse alle nuove soluzioni di Ai per sostenere la crescita del fatturato e la riduzione dei costi.

Il rapporto Anitec-Assinform 'Il Mercato Digitale in Italia 2018' rileva poi che gli investimenti in Ict si confermano in crescita anno su anno nonostante l’andamento del prodotto interno lordo. "A dimostrazione che il tessuto produttivo italiano considera l’innovazione un fattore fondamentale e determinante per il proprio sviluppo" sottolinea Ibm.

"Molte aziende -afferma Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di Ibm Italia- stanno oggi affrontando la seconda fase della digital reinvention". "Dopo anni caratterizzati dalla semplice sperimentazione, oggi imprese e tecnologie sono mature per dare nuovo slancio ai modelli di business attraverso l’adozione su larga scala di intelligenza artificiale e hybrid cloud" aggiunge il manager.

In particolare, a maggio, Tim e Ibm hanno confermano la loro partnership annunciando la firma di un accordo per il rinnovo di un 'software agreement'. A partire dall’ottobre 2018, invece, Wind Tre ha adottato Ibm Watson in affiancamento ai propri operatori di customer care. Enel X collabora con Ibm dal mese di marzo per promuovere servizi innovativi dedicati ai propri clienti del mercato domestico, attraverso una strategia multicanale integrata e soluzioni digitali all'avanguardia.

Inoltre, Ibm riferisce che il Gruppo 24 Ore, supportato da Mauden, business partner del colosso informatico, ha implementato da maggio 2018 una nuova interfaccia basata su Ibm Watson, in esecuzione sulla piattaforma Ibm Cloud, dando vita alla soluzione Plusplus24 Fisco Ai per professionisti finanziari e fiscali. Partendo a settembre 2018, Mondadori Store ha invece creato MyStore, un assistente virtuale basato sulla piattaforma GetinTouch di Mauden. Si tratta di una struttura software che sfrutta l'infrastruttura Ibm Cloud e un database Cloudant utilizzando Watson Assistant.

E ancora. Il gruppo Fincantieri ha siglato a maggio un accordo con Ibm per migrare il suo contratto di servizi di gestione Sap alla nuova versione S/4 di Hana che potenzia le tecnologie esponenziali - dall'IoT all'Intelligenza artificiale – e supporta l'integrazione dello stabilimento di Vard Romania nei processi di gestione del gruppo su Ibm Cloud.

Infine, Cassa Depositi e Prestiti ha appena firmato con Ibm un memorandum d'intesa con l’obiettivo di realizzare uno studio sull'impatto e le potenziali applicazioni della blockchain nel mondo finanziario. Lo studio verrà realizzato con il coinvolgimento di Sia, azienda italiana leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento digitali, e prevede anche la collaborazione con altri soggetti interessati.