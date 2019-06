Veneto: assessore Marcato, 'totale appoggio a sindaci e imprese per la Zes'

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - Nella battaglia per l’istituzione della Zes (Zona Economica Speciale) in Veneto, scende in campo anche Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, che si associa alle richieste provenienti dal territorio per l’istituzione di una Zes in alcune aree ricadenti nelle province di Venezia e Rovigo, nello specifico di Porto Marghera e del Polesine.

“Voglio, prima di tutto, dire a chiare lettere che il Veneto non chiede privilegi, – dichiara l’assessore - ma soltanto che vengano messi a disposizione strumenti di comprovata efficacia, quali la Zes, per poter far crescere l’economia locale e creare nuova occupazione in alcune aree che necessitano di forti trasformazioni, quali, ad esempio, Porto Marghera ed il Polesine. Così come, peraltro, già chiesto dal Presidente Zaia con una recente lettera al Ministro Lezzi. Pur mostrando, quindi, un forte rammarico per la mancata approvazione dell’emendamento proposto dalla Lega in sede di approvazione del Decreto Crescita, che avrebbe consentito la creazione della ZES anche nella nostra Regione, voglio evidenziare che la partita non è chiusa, ma direi, anzi, che è appena iniziata”.