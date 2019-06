Sicilia: persi 380 milioni fondi Ue, Musumeci 'paghiamo errori del passato'

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Continuiamo a pagare errori del passato per una cattiva gestione finanziaria. Miliardi di euro sottratti al territorio. Chi ha sbagliato deve pagare". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci commenta la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea di respingere il ricorso presentato dall’Italia contro i tagli ai fondi della Sicilia per il periodo 2000-2006 "per gravi carenze nella gestione e nei controlli".