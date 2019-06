Migranti: sindaco Lampedusa, 'su Sea watch sceneggiata di pessimo gusto'

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Sulla nave Sea watch stiamo assistendo a una sceneggiata, e pure di pessimo gusto". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che sta seguendo l'evolversi della situazione. "E' una sceneggiata mediatica - dice il sindaco - Stanotte sono sbarcate otto persone e non c' stato alcun porto chiuso. Come anche nei giorni precedenti. Poi, per 42 migranti che per 17 giorni stanno sulla nave, si sta scatenando il finimondo anche con implicazioni internazionali. Insomma, una sceneggiata di pessimo gusto".