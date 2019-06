Migranti: Padova, in stazione teli bianchi su corpi stesi a terra

Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Dodici teli bianchi con sotto 12 'corpi' di migranti. E davanti a loro dei cartelli con le frasi più comuni che si sentono sui temi dell' immigrazione, tipo 'per me loro possono anche annegare' oppure 'statevene a casa vostra'. E' l'installazione provocatoria fatta stamane dell'artista conosciuto come "Dodicianni", messa in scena davanti al piazzale della stazione di Padova, e che ha shoccato più di un viaggiatore uscito dalla stazione ferroviaria.