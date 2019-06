Migranti: motovedette Gdf e Guardia costiera raggiungono Sea watch per intimare alt

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera, come apprende l'Adnkronos, stanno raggiungendo in questi minuti la nave Sea watch 3 per intimare l'alta alla imbarcazione, che ha annunciato di volere superare le acque territoriali per lo sbarco dei 42 migranti a bordo. Le due motovedette chiederanno alla Sea watch di fermarsi. In caso contrario, la nave della Ong, al suo arrivo a Lampedusa rischia il sequestro amministrativo.