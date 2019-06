Migranti: motovedetta Gdf intima alt ma Sea watch non si ferma

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - La motovedetta della Guardia di Finanza ha raggiunto pochi minuti fa la nave Sea watch in acque territoriali ma, come apprende l'Adnkronos, la nave Ong non si è fermata all'alt intimato dalle Fiamme gialle. La Gdf, coordinata dal Comando aeronavale di Palermo, proseguirà a intimare l'alt.