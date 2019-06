Autonomia: Casali (CdV) al M5S, 'non rispettate il voto dei veneti'

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - “Apprendiamo anche oggi che i cosiddetti ‘tutori dei cittadini e della democrazia’ hanno dileggiato il voto dei veneti in tema di autonomia. Fino a quando i cittadini dovranno sopportare il vostro non rispetto del voto? E’ noto a tutti che la procedura voluta dal Governatore Zaia è stata perfettamente legittima e dal punto dal vista costituzionale impeccabile”. Così, in tema di autonomia il consigliere regionale di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà Stefano Casali, che aggiunge “i Ministri Pentastellati osteggiano il diritto dei veneti in modo antidemocratico”.

“Fumata nera da Palazzo Chigi – continua il consigliere regionale - E’ notizia delle ultime ore, infatti, che oggi il testo sull’autonomia non andrà in Consiglio dei Ministri. Pura follia. Non fermeremo comunque la nostra battaglia, sono sicuro che la democrazia non potrà ancora a lungo essere calpestata dai M5S”.

“Sono certo – conclude Stefano Casali - come per le Olimpiadi Milano –Cortina 2026, che una volta ottenuta l’autonomia, i Cinque Stelle festeggeranno il grande risultato, di cui anche in questo caso non avranno alcun merito”.