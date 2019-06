Aeroporti: anche Palermo aderisce a 'NetZero2050'

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - L’aeroporto di Palermo sottoscrive la risoluzione NetZero2050, presentata da Aci Europe, l’associazione dei gestori aeroportuali europei, al 29esimo congresso annuale in corso a Cipro. Insieme ad altri otto scali italiani, l'aeroporto di Punta Raisi aderisce al documento che impegna l’industria aeroportuale d’Europa a raggiungere un livello di emissioni nette di anidride carbonica (CO2) pari a zero, al più tardi entro il 2050. Alla risoluzione hanno aderito in tutto 194 aeroporti gestiti da 40 società in 24 paesi europei.

"Aderire alla risoluzione ci proietta in avanti sul tema dell’emergenza climatica e ci fa convergere, assieme agli aeroporti più importanti d’Europa, verso un unico obiettivo: agire subito per il bene dell’ambiente" ha detto Giovanni Scalia, ad di Gesap società che gestisce lo scalo aeroportuale di Palermo. Sulla base degli attuali volumi di traffico degli aeroporti europei (2,34 miliardi di passeggeri accolti nel 2018) e sulle stima delle emissioni di anidride carbonica, con la risoluzione NetZero si potranno eliminare 3,46 milioni di tonnellate di CO2 a partire dal 2050.