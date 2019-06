Tav: Di Maio, 'è regalo a francesi, per me viene prima mio Paese'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Sul Tav "sono più di 20 anni che sentiamo discuterne. Era urgente già negli anni 90! Con un piano che, secondo gli accordi presi da chi ci ha preceduto, è un grandissimo regalo ai francesi. Se permettete, io penso prima al mio Paese e alla mia gente e ho fiducia nel fatto che il Presidente Conte trovi una soluzione. Non abbiamo mai pensato ad un progetto di 'Tav leggera'. Parliamo piuttosto di cose serie". Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, in un passaggio del post su Facebook in cui interviene su un post, poi rimosso, dei 5 Stelle lombardi sulle Olimpiadi.