Sicurezza: Consiglio Difesa, Nato, Ue e Onu convinti riferimenti Italia

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi oggi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, "ha analizzato le iniziative in corso nella Nato e le prospettive della politica di sicurezza e difesa europea. L’Alleanza atlantica, l’Unione europea e le Nazioni unite -ribadisce il comunicato diffuso al termine della riunione- rappresentano in nostri riferimenti in materia di sicurezza e difesa. L’Italia deve continuare ad operare nel loro ambito in maniera convinta ed efficace".