M5S: Casaleggio sonda eletti, Morra 'cambio passo o si sfarina tutto' (2)

(AdnKronos) - Il tweet di Morra ha fatto interrogare molti nelle file del M5S, soprattutto di fronte ai numeri precari del Senato, dove la maggioranza è appesa ad appena tre voti di vantaggio. E dove i senatori -vedi il piemontese Alberto Airola sul Tav- sono in fibrillazione, tant'è che la settimana scorsa Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali e uomo di 'peso' nel Movimento, a quanto si apprende, avrebbe trascorso un'intera mattinata a Palazzo Madama cercando di sedare i malumori interni. Compresi quelli di alcuni 'big' del Movimento, tra gli altri la vicepresidente del Senato Paola Taverna.

E se Casaleggio tenta di sondare gli umori di un M5S in profonda difficoltà, non sono da sottovalutare i mal di pancia verso di lui e diretti all'associazione Rousseau che presiede. Fonti accreditate raccontano all'Adnkronos di un drappello di parlamentari pronti a dare il via ad un vero e proprio 'sciopero' anti-Rousseau, con 64 eletti decisi, da ora in poi, a non saldare l"obolo' di 300 euro mensili da versare all'associazione.