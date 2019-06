M5S: Casaleggio sonda eletti, Morra 'cambio passo o si sfarina tutto'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Un cambio di passo, "altrimenti si sfarina tutto. Ed evapora l'entusiasmo, cosa che sta accadendo". Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia considerata da sempre una delle voci più critiche del M5S, a quanto apprende l'Adnkronos venerdì scorso è andato a Milano per vedere Davide Casaleggio nella sede dell'associazione Rousseau in via Morone, un tempo sede della Casaleggio associati. Fonti interne al Movimento raccontano di un Morra deciso a mettere in guardia il presidente dell'associazione Rousseau sui rischi di un Movimento fermo al 17%, "dove l'entusiasmo è in caduta libera", lo sfogo del numero uno dell'Antimafia con Casaleggio. Le stesse fonti raccontano che sarebbe stato il figlio del cofondatore del M5S a volere l'incontro.

Casaleggio starebbe più in generale sondando gli umori interni, in una girandola di incontri che sta coinvolgendo diverse personalità nelle file del Movimento. Sentito dall'Adnkronos, Morra si trincera dietro un "no comment". Sul suo profilo Twitter però fa capolino una foto che lo ritrae con Mattia Calise e Silvana Carcano, due volti storici del M5S lombardo finiti nel dimenticatoio: la seconda, in particolare, ha lasciato il Movimento accusandolo di essersi 'snaturato' e di aver smarrito la propria identità. Ad accompagnare lo scatto una citazione di Seneca: 'Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sappia dove andare'.