Industria: connessione e futuro, a Palermo numeri da record per 'Connext Sicilia' (2)

(AdnKronos) - "La vera essenza di Confindustria è questa: aziende importanti, aziende serie, che possono esporre i loro prodotti, che possono internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di Sicindustria Albanese - Un modello nuovo di sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in rete, tentiamo di sbarcare i confini della digitalizzazione, che è importantissimo, e soprattutto testimoniamo che la Sicilia è anche impresa sana ed è impresa di Confindustria".

Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno dell'Antico Stabilimento e le terrazze: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B: e la terza destinata agli approfondimenti e in cui si susseguiranno dodici workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Quattro invece i driver tematici della manifestazione: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).