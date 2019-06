Caso Regeni: Fico, 'ritiro ambasciatore può essere una strada'

Berlino, 25 giu. (AdnKronos) - "Il governo italiano vedrà cosa fare rispetto al ritiro del proprio ambasciatore, senza dubbio è una strada". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in visita in Germania al Bundestag, commenta la richiesta formulata dai genitori di Giulio Regeni. "L'importante -aggiunge- è aver portato nel cuore d'Europa, quindi in Germania, a Berlino, al Bundestag la questione di Giulio Regeni, oggi ci sentiamo meno soli".

"Ringrazio il presidente Schäuble perchè ha mostrato grande sensibilità, sia sul caso ma sia sulla questione dei diritti umani. Ho raccontato nei dettagli la questione di Giulio Regeni, le commissioni Esteri hanno avviato un lavoro congiunto che avrà dei risultati, probabilmente con degli atti specifici che le commissioni faranno insieme".