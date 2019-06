Balcani: Consiglio Difesa, consolidare stabilità e integrare in Ue**

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Nel ventennale dell’intervento in Kosovo, l’Italia rimane fortemente impegnata per consolidare la stabilità della penisola Balcanica e per sviluppare, con l’Unione europea, il processo di integrazione comunitaria". E' quanto sottolinea il comunicato diffuso al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa, svoltasi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.