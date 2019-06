Autostrade: M5S porta al tavolo P.Chigi revoca concessioni (2)

(AdnKronos) - L'annoso tema della revoca delle concessioni è legato al crollo del Ponte Morandi di Genova risalente all'agosto dello scorso anno. Si attendeva una decisione dopo che il Mit, in seguito alle controdeduzioni di Autostrade del 9 maggio scorso, si era preso due mesi di tempo per decidere. La richiesta di revoca delle concessioni -che il M5S intende portare al tavolo di questa sera- arriva nel giorno della posa della prima pietra del nuovo ponte, ma anche in un momento assai delicato, visto che la società controllata da Atlantia dei Benetton è coinvolta in diversi dossier e di recente anche in una ipotesi di ingresso in Alitalia.