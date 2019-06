Autonomia: fumata nera, nuovo vertice mercoledì prossimo

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Nulla di fatto sulle autonomie: dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi, il testo non approderà domani in Cdm. Il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e MAtteo Salvini, a quanto apprende l'Adnkronos si riaggiorneranno in una nuova riunione sul tema mercoledì della prossima settimana.