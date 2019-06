Afghanistan: Consiglio Difesa, contributo Italia per elezioni pacifiche

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "In Afghanistan, l’Italia segue con attenzione gli sviluppi politico-diplomatici in atto e confida su un percorso elettorale pacifico e democratico. Il nostro Paese continuerà a dare il suo contributo, in pieno accordo con gli alleati e con le Istituzioni locali, per consentire al popolo afghano di proseguire su un percorso di stabilizzazione e sviluppo". E' quanto sottolinea il comunicato diffuso al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa, svoltasi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.