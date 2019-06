Gdf: Tria, 'formazione indispensabile per crescita'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'investimento in capitale umano passa attraverso la formazione e l'innovazione che sono fattori indispensabili per l'economia e la crescita dell'intero paese". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria nell'intervento per la chiusura all'anno accademico 2018-19 della scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

"Il mondo sta cambiando, cambiano i mercati e le imprese noi dobbiamo essere attrezzati per capirlo e colpire l'illecito", sottolinea ancora il ministro, aggiungendo che sono stati fatti "passi avanti" nella lotta "all'evasione internazionale e all'antiriciclaggio".