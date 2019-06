Gdf: celebrato a Palermo anniversario Fondazione

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - E’ stata celebrata oggi a Palermo, nel chiostro della Caserma 'Cangialosi', la ricorrenza del 245esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, alla presenza delle massime Autorità Istituzionali locali e di una rappresentanza di militari delle diverse specialità del Corpo in servizio in Sicilia, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle altre Forze Armate e di Polizia. La cerimonia, come da tradizione preceduta dai riti dell'Alzabandiera e della deposizione di una corona per la commemorazione dei caduti del Corpo davanti al monumento che li ricorda, è stata presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, accompagnato dai Generali di Divisione Riccardo Rapanotti e Fabio Contini, rispettivamente Comandanti Regionali della Sicilia e della Calabria.

Nell’occasione, dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale, il Comandante Interregionale ha rivolto un indirizzo di saluto agli intervenuti e tenuto una breve allocuzione di ringraziamento per l’operato dei finanzieri di Sicilia e Calabria. Quindi, la stessa Autorità del Corpo, coadiuvata dai Comandanti Regionali presenti, ha consegnato alcune ricompense morali ai finanzieri siciliani e calabresi distintisi in particolari attività di servizio.