Caporalato: domani Tridico incontra sindacati, al centro droni e task force

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - Domani alle 14 il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha convocato i sindacati del settore agroalimentare Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil per un incontro in tema di lotta al caporalato, un tema 'caldo' nella stagione estiva quando nei campi fervono le attività di raccolta. Domani all'incontro si recheranno i tre segretari generali Giovanni Mininni (Flai Cgil), Onofrio Rota (Fai Cisl) e Stefano Mantegazza (Uila Uil)

Tridico vuole confrontarsi con i rappresentanti dei braccianti agricoli, e più in generale dei lavoratori, in vista di alcune novità che intende introdurre per potenziare la prevenzione del fenomeno, a cominciare da una task force di ispettori dell'Inps che possano utilizzare anche i droni per monitorare una situazione che ha definito "drammatica" e che spesso fa capo alla criminalità organizzata, e dunque è molto difficile da controllare.

L'idea è quella di far emergere fenomeni di sfruttamento e anche di lavoro nero e grigio, attraverso la raccolta di dati reali in collaborazione con la Guardia di Finanza e la magistratura. I droni infatti, secondo il presidente dell'Inps possono evidenziare, ad esempio, se ci sono discrepanze tra la redditività di un terreno e la forza lavoro impiegata. I droni, del resto, sono già utilizzati dalle forze dell'ordine e dall'Agea ma occorre incrociare diverse banche dati tra loro, Inps, Inail, Agea e Ismea.