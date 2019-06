Pd: Gozi, 'serve polo alternativo a nazionalisti, dem da soli non bastano'/Adnkronos

Roma, 15 giu. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - In attesa della Brexit che scongelerà il suo seggio a Strasburgo e dopo la campagna in Francia per le Europee nella lista Macron, Sandro Gozi torna in Italia, ad Assisi dove partecipa alla due giorni dell'area dem che fa riferimento a Roberto Giachetti. Siete quelli con un piede fuori dal Pd? "No, non è questo il momento di pensare ai contenitori. Piuttosto -dice l'ex-sottosegretario all'Adnkronos- è il momento di pensare ai contenuti di un'opposizione che deve essere più dura, più efficace. Anche perché le elezioni non saranno né domani né dopodomani...".

Crede che il governo gialloverde andrà avanti? "Non vedo nessun vero interesse ad andare al voto. Certo se va avanti questo governo, il Paese ci rimette ma non mi sembra che i nazionalisti abbiano a cuore gli interessi nazionali, ma soltanto le loro strategie di potere e di consenso. Credo che l'Italia soffrirà ancora un bel po' a causa dell"avvocato del popolo' e dei suoi mandanti".

"Le elezioni non sono vicine -prosegue- quindi credo che l'opposizione debba farsi sentire sulle proposte alternative al governo nazionalista di Salvini e Di Maio che ci sta portando verso una catastrofe economica e che ci ha reso isolatissimi in Europa. Poi le prospettive le vedremo".