Fincantieri: Bono, 'jv con Naval è solo inizio, basi per polo difesa Ue'

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Aspettiamo la decisione dell’Antitrust. Ma, sia chiaro, qui ci sono regole da cambiare. L’Unione europea è nata per aggregare: se prima della sua creazione regolare la concorrenza era doveroso, oggi è miope. Noi e la Francia non siamo in competizione: ci alleiamo per resistere alla competizione che arriva dal resto del mondo. Altrimenti facciamo la fine di quei produttori di telefonini che sembravano imbattibili fino a 15 anni fa, e che oggi sono scomparsi". Così in un'intervista a 'La Stampa', l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono dopo che ieri con Naval Group ha firmato l'accordo che definisce i termini operativi per la costituzione di una joint venture paritaria.

Per Bono l'accordo con Naval Group non è una rivincinta: "sono solo orgoglioso di avere capito in anticipo la strategicità di certi obiettivi. Gli unici consolidamenti industriali sono nati alla fine degli anni Novanta, quando lavoravo in Finmeccanica: penso alle joint venture di Mbda, Agusta, Marconi".

Per quanto riguarda la possibilità di allargare l'accordo con Naval Group ad altre realtà e ad altri Paesi, Bono sottolinea che questo "dipende da quello che succederà in Europa. La Commissione cambierà, ma di Difesa comune europea continueremo comunque a parlare. Oggi la minaccia non arriva più da Est, se l’Ue vuole contare qualcosa nel mondo deve dotarsi di una politica unica. Le conseguenze? Rimarranno due o tre società, come è successo negli Usa. E’ il mondo che va in quella direzione. Quando, nel 2009, abbiamo acquisito i cantieri americani Marinette, il programma Lcs non era ancora partito. Ci siamo assunti il rischio dell’operazione. In dieci anni ci sono state assegnate sedici navi: direi che l’operazione ha dato i suoi frutti". Il primo interlocutore potrebbe essere la Germania: "senza dubbio la Germania. Se i Paesi devono destinare il 2% del Pil alla difesa comune, diventa davvero difficile escludere i tedeschi dal ragionamento. Ma è pensabile coinvolgere anche la Spagna".