Caos Procure: Fratoianni, 'richiamo a garantismo di alcuni Pd è furbata pelosa'

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Il giudizio sul caso di Luca Lotti che incontrava i magistrati per discutere di nomine e di collocazioni dei magistrati nelle diverse procure, non spetta alla magistratura e agli organi inquirenti. E chi pensa di poter derubricare il tutto solo attraverso la lente del 'reato', si sbaglia di grosso e non coglie la portata della gravità della situazione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

“Lo stesso protagonista della vicenda, nelle sue dichiarazioni con cui si autosospende dal Partito Democratico, - prosegue l’esponente della sinistra - insiste nel ribadire la sua innocenza giuridica rispetto ai fatti. E la medesima linea di comunicazione e di pensiero stanno esprimendo molti suoi colleghi di partito, in un tentativo bislacco di una difesa d’ufficio che non ha nulla di serio".

"E anzi, al contrario, io credo che quelle difese, quel ribadire che Lotti non abbia commesso nessun reato, non fa altro che aggravare il quadro politico della situazione. Il richiamo al garantismo diventa così la furbata pelosa di un pezzo di ceto politico, piuttosto che il valore alto e fondamentale, garantito dalla Costituzione a tutte le persone che si trovano temporaneamente sottoposte a un giudizio da parte della magistratura e degli inquirenti".