Bankitalia: Bagnai, 'mio obiettivo è riformarla, renderla meno autoreferenziale'

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Euroscettico? Lo sono ancora, verso un certo modo di interpretare l’Europa. Ma molto si può fare, anche dal Parlamento. Per esempio la riforma della governance della Banca d’Italia". Così in un'intervista al 'Corriere della Sera' Alberto Bagnai, responsabile economia della Lega, nemico storico dell’euro ma anche potenziale ministro degli Affari europei, lancia una proposta che farà discutere. Per Bagnai riformare la governance della Banca d'Italia "significa solo renderla meno autoreferenziale e così allinearsi agli standard europei. Il nostro sistema somiglia solo a quello della Grecia, dove la selezione del direttorio viene fatta solo affidandosi a organismi interni".

E invece "nel ddl depositato in commissione - sottolinea - si prevede una riforma sul modello della Bundesbank: la metà dei membri di nomina governativa e la metà eletta dal Parlamento". Nelle Repubbliche baltiche, aggiunge, "il sistema è ancora più estremo, ma il modello tedesco mi sembra buono".