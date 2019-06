Trasporti: Anita, radicale revisione protocollo convenzione Alpi

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Se vogliamo fare dell’Italia una piattaforma logistica, dobbiamo rivedere radicalmente il Protocollo Trasporti della ‘Convenzione delle Alpi’". Lo sottolinea il presidente Anita, Thomas Baumgartner all’assemblea annuale dell’associazione italiana dei trasporti.

"Per crescere abbiamo bisogno di essere difesi e sostenuti con determinazione quando attraverso le limitazioni imposte al trasporto stradale sull’arco alpino , dove transitano il 70% delle merci è un volume di 50 milioni di tonnellate annue solo al Brennero, si vuole in realtà colpire il Made in Italy e frenare le nostre relazioni commerciali con i paesi del. Lord Europa", attacca il numero uno dell’Anita.

Sul fronte dell’innovazione, Baumgartner ha poi sottolineato come il capitale umano giochi un ruolo "fondamentale: abbiamo bisogno di formare profili professionali con competenze adeguate agli sviluppi dell’industria 4.0, senza dimenticare l’emergenza autisti, che il settore vive da tempo e che va affrontate con urgenza".