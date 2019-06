Industria: Boccia, calo produzione? 'definire effetti misure su economia'

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - A determinare questi dati "sono vari elementi, è evidente che occorre definire gli effetti sull'economia reale dei provvedimenti economici. Questa è la prima lezione che viene da questi dati". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul calo della produzione industriale ad aprile.

Inoltre "il rallentamento dell'economia globale comporta un rallentamento ma il punto non è di chi è la colpa ma quali soluzioni vogliamo realizzare e come vogliamo reagire", sottolinea.

"Qui - prosegue - si pone a questo punto la reazione della politica economica italiana e la reazione in chiave europea". Per Boccia "non possiamo subire il destino dell'economia ma possiamo cavalcarlo e determinarlo se faremo scelte coerenti".