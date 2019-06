Fisco: Patuelli, 'problema non sono cassette ma banconote 500 euro'

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Il problema delle tasse sulle cassette di sicurezza "non riguarda le cassette, ma l'emersione di denari come le banconote da 500 euro che non sono più circolanti". Lo dice il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a margine dell'incontro annuale della Consob con il mercato, affermando di aver "già segnalato il problema nel 2015". Non c'è evidenza poi di quanto possa essere contenuto in queste cassette di sicurezze: "Solo guardia di finanza, agenzie delle entrare e notai possono aprirle", ma il fatto che "le banconote da 500 non circolino più deve produrre qualche conseguenza".