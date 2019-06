Dl Crescita: Donazzan (Veneto); 'bene proroga termini assunzioni Centri per l'Impiego'

Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - “Bene la proroga per le assunzioni nei Centri per l’Impiego contenuta nel Decreto crescita; ma nel contempo va chiarito come si rispettano i lavoratori ‘esperti’ già in forza ad Anpal Servizi (1103 nel territorio nazionale, di cui 37 in Veneto), che hanno contratti in scadenza e a tempo determinato”. Così l’assessore al lavoro della regione Veneto, Elena Donazzan, commenta l’emendamento al Decreto Crescita presentato dai relatori che sposta dal 1 luglio al 31 agosto il termine per le Regioni per completare le procedure per le 5.600 assunzioni per potenziare i Centri per l'Impiego.

“La Regione Veneto è già pronta con le proprie strutture e procedure di bando – assicura l’assessore - Certamente il possibile rallentamento, dovuto alle verifiche della Corte dei Conti, è un problema da affrontare”.