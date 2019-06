Conti pubblici: Le Maire, 'Italia ha qualche giorno per rispondere a Ue'

Lussemburgo, 14 giu. (Adnkronos) - L'Italia ha "direi qualche giorno" per rispondere alla Commissione Europea. Lo dice il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, rispondendo ad una domanda a Lussemburgo, incontrando la stampa a fianco del collega tedesco Olaf Scholz, a margine dell'Ecofin.

"La Commissione - ribadisce - ha teso la mano all'Italia e spero che l'Italia la afferri. E' nell'interesse comune preparare la strada per una soluzione costruttiva per l'Italia e per tutti i membri dell'Eurozona. Spero davvero che l'Italia afferri quella mano e faccia i passi necessari ad alleviare le attuali difficoltà", conclude.

La riunione dell'Ecofin che dovrebbe decidere sulla procedura per debito è fissata per il 9 luglio e il ministro ha successivamente spiegato che si riferiva a quella data, anche se la Commissione Europea, cui tocca formulare la raccomandazione al Consiglio, potrebbe esprimersi il 2 luglio.