Caos Procure: Magorno, 'Lotti un gigante in confronto a tanti altri'

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Più volte ho sottolineato l’onestà e la trasparenza di Luca Lotti. Oggi, alla luce della scelta non dovuta di autosospendersi dal Pd, non posso non rimarcare la generosità di Luca Lotti che mostra, alla prova dei fatti, di essere un gigante in confronto di tanti altri". Lo scrive su twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno.