Caos Procure: Lotti si autosospende da Pd, in frantumi pax zingarettiana/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - L'autosospensione è stata valutata come il modo per uscire dall'angolo in cui si voleva stringere Lotti, dicono i suoi. Certo la componente di Base riformista si trova decapitata visto che l'ex-ministro, insieme a Lorenzo Guerini, ne è stato l'animatore in questi mesi. A luglio era già prevista una riunione nazionale dell'area. Ci sarà Lotti? "Questo va chiesto a lui, si vedrà meglio nelle prossime ore come intenderà muoversi", si spiega.

La vicenda Lotti potrebbe essere il casus belli per lasciare il Pd? Antonello Giacomelli non sembra confermarlo: "L'iniziativa politica di Base riformista va avanti, non è in discussione", dice. E poi: "La scelta generosa e leale di Luca ha un significato molto più ampio e profondo e non va immiserita mischiandola con logiche di equilibri interni". Questa scelta, sottolinea ancora Giacomelli, "apre anche la strada ad una necessaria, esaustiva riflessione sul rapporto tra politica e magistratura che evidentemente non può essere ridotto alle questione di cui leggiamo in questi giorni".

Una riflessione sul rapporto tra politica e magistratura, anche sul Pd di Zingaretti e il garantismo che animerà certamente la due giorni -domani e domenica ad Assisi- dei 'turborenziani' di Roberto Giachetti. Ci saranno, tra gli altri, anche Maria Elena Boschi e Ettore Rosato. Arriva intanto il ringraziamento a Lotti da parte di Zingaretti che parla di "gesto non scontato" da parte dell'ex-ministro. "Ringrazio Luca Lotti per un gesto non scontato che considero di grande responsabilità nei confronti della politica, delle istituzioni e del Pd. Sono consapevole della difficoltà umana di questi giorni, ma ciascuno di noi ha una responsabilità alta nei confronti della comunità di cui facciamo parte e verso il Paese. Penso che questa scelta gli consentirà anche di tutelare al meglio la sua posizione in questa vicenda che, come ha detto lo stesso Lotti, deve essere ancora chiarita".