Autonomia: Grimoldi, 'Salvini ha confermato, vicina ad approdare in Cdm'

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Il Governo si appresta a "dare le risposte attese dalla Lombardia e dai cittadini lombardi, che alle ultime elezioni hanno dato il 43% dei loro voti alla Lega. Matteo Salvini, nella relazione tenuta in consiglio federale, ha confermato che l’autonomia sta per approdare in Consiglio dei ministri per poi iniziare l’iter parlamentare per poter andare a regime nel più breve tempo possibile". Lo riferisce in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.

"Oltre all’autonomia, arriveranno altre attese risposte per il territorio lombardo anche sul fronte del taglio delle tasse, con l’ampliamento della flat tax e con una serie di misure per le imprese e per rilanciare e tutelare il nostro export". In più, "il Governo - aggiunge - è al fianco della Lombardia per la partita per le Olimpiadi del 2026 e sosterrà la battaglia di Milano per ottenere l’eventuale assegnazione della sede del Tribunale Europeo dei Brevetti".