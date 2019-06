Whirlpool: Serracchiani, 'Di Maio ha mentito, sapeva di crisi'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - “Luigi Di Maio ha mentito ai lavoratori e ai cittadini sulla vicenda Whirlpool. È stato costretto ad ammettere che sapeva della crisi dello stabilimento di Napoli, ben prima dell’annuncio fatto il 31 maggio dall’azienda. Lo ha fatto, come al suo solito, in tv. E senza alcun pudore ha mandato contemporaneamente il sottosegretario Durigon in commissione a dire l’esatto contrario!”. Lo dichiara la deputata democratica Debora Serracchiani, capogruppo in commissione Lavoro.