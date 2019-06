Sblocca cantieri: Landini, 'anziché togliere burocrazia toglie controlli'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Lo Sblocca Cantieri anziché togliere la burocrazia, toglie i controlli e reintroduce una cosa inventata da Berlusconi come il general contractor. Spesso è dal subappalto che entra la criminalità organizzata. Avevamo avanzato a Conte le nostre proposte ma non ci hanno ascoltato. Abbiamo incontrato il governo solo due volte, e non ci ha mai ascoltato. Se continua così, valuteremo con Cisl e Uil cosa fare". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.