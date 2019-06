Roma: Carfagna, 'invasa da spazzatura, Salvini non ci scherzi su'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - “Salvini anziché scherzare su Facebook filmando i gabbiani, prenda sul serio la questione. Inviti i suoi alleati ad andare a casa, così non faranno più danni. Non sono in grado di amministrare una città ne' tantomeno un Paese”. Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"I tetti di Roma - esordisce l'azzurra - tutto il mondo ce li invidia. Dovremmo tenerlo bene a mente passeggiando per le strade del centro. Meglio guardare verso l’alto. La capitale è invasa dalla spazzatura, con picchi di 40 gradi e rischio epidemie. L’aumento delle temperature provoca la decomposizione dei rifiuti e un conseguente aumento di virus, veicoli di infezioni. Siamo ben oltre lo scherno o lo stupore. Questa è la risultanza di 3 anni di amministrazione Pentastellata. Pensate a come il Movimento 5 stelle potrebbe ridurre l’intero Paese in altri 4 anni di governo".