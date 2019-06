Rai: Marcucci, 'colossale occupazione partitocratica'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Stanno distruggendo la Tv di stato, questa è indubbiamente la più colossale delle occupazioni partitocratiche del servizio pubblico. La De Santis con ciò che dice scandalizza, ma quanto meno rende innegabile la gravità della situazione. Il servizio televisivo non può diventare la voce del regime leghista con la complicità dei 5 Stelle". Lo dice Andrea Marcucci a Spraynews.

"Purtroppo ci troviamo a discutere di Marcello Foa quando non si sarebbe mai dovuto sedere su quella poltrona. L'ho dichiarato pubblicamente e non arretro di un millimetro, riconfermo in questa sede che ho la certezza che i voti non erano sufficienti, non sono state presentate le schede, una vicenda vergognosa che dà la cifra della sua presidenza. È stata una violenta forzatura politica nell'imporre una propria pedina per fare esclusivamente gli interessi della maggioranza. Altro che l'editto bulgaro di Berlusconi!".

"Qui siamo oltre, stanno facendo di tutto, dagli esterni con doppia raccomandazione gialloverde ai palinsesti con il bollino verde leghista. Uno spettacolo indegno a danno di tutti i cittadini che continueremo a denunciare a gran voce. Ma non mi limito alle singole persone, che comunque non hanno la benchè minima imparzialità e terzietà, sono tutto fuorchè figure di garanzia, ci tengo a far dovutamente presente che, in realtà, è in atto un piano complessivo di asservimento della fondamentale funzione del servizio pubblico. Anche su questo continueremo a contrastarli senza farci minimamente intimidire".